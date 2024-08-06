В Приморье мигранты напали на полицейских, пытаясь сбежать из центра временного содержания

В Артеме двоих граждан Узбекистана обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителей власти», мужчин заключили под стражу до 10 октября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Приморского края.

Как пояснили в пресс-службе, двое приезжих, совершивших административное правонарушение, ожидали в центре временного содержания депортации на родину и решили сбежать. При попытке побега, 2 августа, мигранты напали на дежурного правоохранителя, после чего пытались скрыться, но это им не удалось.

До этого в Екатеринбурге мигрант-нелегал напал на сотрудника МЧС во время дорожного конфликта: дело дошло до Следственного комитета РФ.

Ранее на Урале мигрант пытался затащить девочку в машину, позже он оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании.