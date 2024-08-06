Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Переживший покушение губернатор Чибис рассказал Путину о своем самочувствии

Чибис сообщил Путину, что проходит реабилитацию на рабочем месте

Во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом президент РФ Владимир Путин поинтересовался, как глава региона себя чувствует после пережитого покушения. Об этом пишет ТАСС.

«В боевом строю. Реабилитация на рабочем месте, все нормально, спасибо большое», — ответил он.

Покушение на Мурманского губернатора Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. Только 9 апреля Чибиса перевели из реанимации в палату хирургического профиля в связи с улучшением его состояния здоровья.

12 апреля главу региона выписали из больницы.

На следующей встречи губернатора с жителями меры безопасности уже были повышены.

Ранее Чибис предложил сделать Кольский научный центр РАН главным в исследовании Арктики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами