Переживший покушение губернатор Чибис рассказал Путину о своем самочувствии

Во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом президент РФ Владимир Путин поинтересовался, как глава региона себя чувствует после пережитого покушения. Об этом пишет ТАСС.

«В боевом строю. Реабилитация на рабочем месте, все нормально, спасибо большое», — ответил он.

Покушение на Мурманского губернатора Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. Только 9 апреля Чибиса перевели из реанимации в палату хирургического профиля в связи с улучшением его состояния здоровья.

12 апреля главу региона выписали из больницы.

На следующей встречи губернатора с жителями меры безопасности уже были повышены.

Ранее Чибис предложил сделать Кольский научный центр РАН главным в исследовании Арктики.