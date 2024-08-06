Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали в России

В России вновь зафиксировали всплеск заболевания коронавирусом — за неделю показатель вырос на 28,2%. Подробности приводит оперштаб по борьбе с заболеванием.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,43», — говорится в сообщении.

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 58 регионах России, из них в 14 прирост оказался выше среднего показателя. За прошедшую неделю с диагнозом COVID-19 госпитализировали 886 человек.

В июне глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что необходимости в массовой вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции пока нет, но нужно наблюдать за ситуацией ближе к осени.

Также Мурашко рассказал, что более 80 тысяч россиян заражены коронавирусом. По его словам, 20 тысяч из них находятся на лечении в медучреждениях. Он подчеркнул, что в РФ ведется мониторинг изменчивости COVID-19, идет отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии коронавируса.

Ранее в России оценили влияние пандемии коронавируса на рынок коммерческой недвижимости.