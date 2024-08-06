Профессор рассказал, как защититься от лихорадки Западного Нила

В России важно бороться с комарами и осушать болотистые места, чтобы защитить граждан от заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

Он уточнил, что этой болезнью заражаются птицы и грызуны, через которых она передается насекомым, а после — человеку.

«Нужно следить за тем, чтобы комары на садовых площадках, где есть водоемы, не плодились. Еще применять репелленты, которые отпугивают комаров. Но, к сожалению, эти меры не имеют большого эффекта. Где вы найдете человека, которого не кусали комары?» — отметил Альтштейн.

Профессор также призвал не переживать из-за лихорадки Западного Нила. По его словам, этим вопросом должны заниматься работники эпидемиологической службы.

Накануне в Татарстане зафиксировали пять новых случаев лихорадки Западного Нила, общее число заболевших увеличилось до 14. Кроме того, заболевание обнаружили у жителей Астрахани, Приволжского и Икрянинского районов. Вирус-возбудитель лихорадки Западного Нила чаще всего обнаруживают в Центральной России и Поволжье.

Ранее была названа причина всплеска лихорадки Западного Нила в России.