Суд постановил вернуть шлем с рогами и копье участнику штурма Капитолия

Суд в США постановил вернуть копье и шлем с рогами Джейкобу Ченсли, который принимал участие в штурме Капитолия в образе шамана. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Судья распорядился, чтобы власти вернули шлем и копье «Шаману из QAnon» (американское движение. — Прим. ред.), отклонив заявления прокуратуры, что эти предметы могут еще потребоваться в качестве улик», — сообщило издание.

По данным газеты, ходатайство о возвращении имущества Ченсли подал его адвокат в мае текущего года. Семья пыталась вернуть вещи с февраля 2023 года, однако ФБР им отказала.

Джейкоб Ченсли — один из участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Он запомнился своим образом шамана. Мужчина был одет в меховую шапку, а также носил копье с флагом США. Фото участника штурма распространили все мировые СМИ.

В ноябре 2023 года Джейкоб Ченсли заявил, что планирует баллотироваться в конгресс США. Он хотел избираться как либертарианец на выборах в 8-м округе Аризоны в 2024 году.

Ранее Трамп заявил, что помилует участников штурма Капитолия.