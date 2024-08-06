В Краснодарском крае обезьяна искусала ребенка

В Туапсинском районе Краснодарского края обезьяна искусала ребенка, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале «У Черного моря».

Инцидент произошел в селе Лермонтово, за медицинской помощью обратилась семья с шестилетним ребенком, на пострадавшего напала обезьяна.

«Ребенку 6 лет, семья из Тульской области. Так как укус был сильный с повреждением кожного покрова, ребенка доставили в Новомихайловскую районную больницу для дальнейшей медицинской помощи», — сообщили медики станции скорой медицинской помощи Туапсинского района.

Владельца животного пока не удалось установить, местные жители предполагают, что обезьяна принадлежит фотографам, которые предлагают туристам сделать фото с животными на пляже. Подробности о состоянии ребенка неизвестны.

До этого сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре пьяная обезьяна по кличке Гарик устроила дебош и покусала пять человек. Домашний питомец добрался до алкоголя, который оставили после застолья его хозяев и сбежал из дома. Животное удалось отловить и направить в зооцентр «Питон», забирать его хозяйка не планирует.

Ранее в Крыму обезьяна укусила ребенка за ухо.