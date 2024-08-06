Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воспитанники екатеринбургской спецшколы, где насиловали детей, сбежали во время похода

На Урале совершили побег двое воспитанников спецшколы, где насиловали детей

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Дети из екатеринбургской спецшколы сбежали от педагогов во время похода в Свердловской области. О побеге несовершеннолетних сообщается на портале 66.ru.

Инцидент произошел вечером 1 августа, когда дети находились в походе. Двое учеников, один из которых был свидетелем по уголовному делу о сексуализированном насилии в стенах специальной школы № 124, воспользовались моментом и скрылись из вида ответственных взрослых.

Беглецов искали несколько суток, а на днях поймали в Нижнем Тагиле.

В начале апреля 2023 года два воспитанника образовательного учреждения были обвинены в изнасиловании сверстников. Акт надругательства был записан на камеру. Подростки предприняли его, решив устроить в частной школе порядки, схожие с тюремными. Мальчика хотели «опустить», следуя «зоновским понятиям».

Подчеркивается, что руководитель учреждения узнал о произошедшем, однако попытался скрыть его ради сохранения репутации заведения. История стала достоянием общественности только после того, как пострадавшему ребенку удалось сбежать из школы и рассказать о произошедшем. Позже директора спецшколы Наталию Поддубную отстранили от работы и признали виновной в халатности, в качестве наказания ее направили на исправительные работы.

В конце июля Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговоры трем воспитанникам, обвиненным в сексуализированном насилии. Им назначили от 7 до 9 лет в воспитательной колонии.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не нашел нарушений в спецшколе, где заявили о насилии над детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами