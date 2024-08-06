Воспитанники екатеринбургской спецшколы, где насиловали детей, сбежали во время похода

Дети из екатеринбургской спецшколы сбежали от педагогов во время похода в Свердловской области. О побеге несовершеннолетних сообщается на портале 66.ru.

Инцидент произошел вечером 1 августа, когда дети находились в походе. Двое учеников, один из которых был свидетелем по уголовному делу о сексуализированном насилии в стенах специальной школы № 124, воспользовались моментом и скрылись из вида ответственных взрослых.

Беглецов искали несколько суток, а на днях поймали в Нижнем Тагиле.

В начале апреля 2023 года два воспитанника образовательного учреждения были обвинены в изнасиловании сверстников. Акт надругательства был записан на камеру. Подростки предприняли его, решив устроить в частной школе порядки, схожие с тюремными. Мальчика хотели «опустить», следуя «зоновским понятиям».

Подчеркивается, что руководитель учреждения узнал о произошедшем, однако попытался скрыть его ради сохранения репутации заведения. История стала достоянием общественности только после того, как пострадавшему ребенку удалось сбежать из школы и рассказать о произошедшем. Позже директора спецшколы Наталию Поддубную отстранили от работы и признали виновной в халатности, в качестве наказания ее направили на исправительные работы.

В конце июля Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговоры трем воспитанникам, обвиненным в сексуализированном насилии. Им назначили от 7 до 9 лет в воспитательной колонии.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не нашел нарушений в спецшколе, где заявили о насилии над детьми.