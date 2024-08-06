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Уголовное дело возбудили после отравления людей эклерами в Хакасии

В Хакасии после отравления людей эклерами возбудили уголовное дело

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Управление Роспотребнадзора по Хакасии

В Хакасии после отравления людей эклерами в сельской пекарне возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По факту отравления людей в поселке Коммунар Ширинского района возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно, пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних — им поставлен диагноз сальмонеллез. Кондитерские изделия, которые стали причиной заболевания людей, были изготовлены в принадлежащей индивидуальному предпринимателю пекарне.

Роспотребнадзор приостановил работу пекарни. Специалисты проверили пищеблок, где готовили десерты, и нашли грубые нарушения. Так, еду производили в месте без нужного оборудования. Также проверяющим не предоставили документы, которые бы подтвердили качество и безопасность продукции. Кроме того, заведение находится на территории пилорамы, что запрещено законодательством. У пекаря и кондитера не было документов о прохождении обязательных медосмотров.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за массового отравления в калининградском детском лагере.

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