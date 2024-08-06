Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На ЗАЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело очередную ротацию наблюдателей на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе 22-й команды наблюдателей МАГАТЭ находятся четыре инспектора. Они будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической.

26 июля эксперты Международного агентства по атомной энергии, дислоцированные на Запорожской АЭС, провели обходы для контроля над мониторингом техобслуживания систем станции. По данным МАГАТЭ, ситуация в сфере безопасности на Запорожской АЭС остается крайне сложной. Они отмечали, что слышали взрывы и стрельбу на разных расстояниях от объекта.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

Ранее ВСУ ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами