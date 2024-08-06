На ЗАЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело очередную ротацию наблюдателей на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе 22-й команды наблюдателей МАГАТЭ находятся четыре инспектора. Они будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической.

26 июля эксперты Международного агентства по атомной энергии, дислоцированные на Запорожской АЭС, провели обходы для контроля над мониторингом техобслуживания систем станции. По данным МАГАТЭ, ситуация в сфере безопасности на Запорожской АЭС остается крайне сложной. Они отмечали, что слышали взрывы и стрельбу на разных расстояниях от объекта.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

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