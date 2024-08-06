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Ураган «Дебби» принес в США десятки килограммов наркотиков

Погранпатруль США после урагана «Дебби» нашел на пляже во Флориде 30 кг кокаина

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Pexels

Пограничный патруль США нашел на пляже в штате Флорида 25 упаковок с кокаином общим весом порядка 30 килограммов. Об этом сообщил на своей странице в Х глава отделения ведомства в Майями Сэмюэл Бриггс.

По его словам, упаковки с запрещенным порошком нашел местный житель. Он оповестил полицейских о находке. Выяснилось, что пачки наркотиков выбросило на берег во время урагана «Дебби».

Пограничный патруль США изъял наркотики. Посчитали, что за такой вес на черном рынке отдали бы $1 млн.

До этого газета The New York Post сообщила, что секретная служба США избавилась от кокаина, который был найден в Белом доме в прошлом году. Представитель ведомства Энтони Гульельми отверг «ложные» обвинения, высказанные тремя источниками издания Real Clear Politics, которые сообщали, что тогдашний директор Секретной службы Кимберли Читл «хотела уничтожить кокаин, но столкнулась с внутренним противодействием».

В июле Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа», и Хоакин Гусман Лопес, сын известного наркобарона Хоакина «Коротышки» Гусмана сдались американским властям.

Ранее сообщалось, что в ЕС опасаются «новой чумы» из-за опасного наркотика.

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