ФСБ подтвердила обстрел Курской области со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили провокацию, обстреляв села в Курской области, российские пограничники и военные приняли меры по отражению противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Утром 6 августа временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что бойцы пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил России не позволили злоумышленникам со стороны Украины прорваться в Суджанский и Кореневский районы Курской области.

«ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области совершена вооруженная провокация», — подтвердили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, обстрелам подверглись приграничные населенные пункты российского региона. Пограничниками совместно с подразделениями ВС России отразили вооруженные агрессию.

Telegram-канал Mash сообщал, что по меньшей мере 20 бойцов ВСУ были уничтожены и еще около 50 ранены при попытке прорыва на российскую территорию в Суджанском районе Курской области. По данным канала, украинские военные разделились на малые группы и рассредоточились в посадках Шосткинского района Сумской области. Российские войска, в свою очередь, бьют по ним с помощью артиллерии и авиации.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.