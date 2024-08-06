Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ подтвердила обстрел Курской области со стороны ВСУ

ФСБ: ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области

close
100%
Андрей Стенин/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили провокацию, обстреляв села в Курской области, российские пограничники и военные приняли меры по отражению противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Утром 6 августа временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что бойцы пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил России не позволили злоумышленникам со стороны Украины прорваться в Суджанский и Кореневский районы Курской области.

«ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области совершена вооруженная провокация», — подтвердили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, обстрелам подверглись приграничные населенные пункты российского региона. Пограничниками совместно с подразделениями ВС России отразили вооруженные агрессию.

Telegram-канал Mash сообщал, что по меньшей мере 20 бойцов ВСУ были уничтожены и еще около 50 ранены при попытке прорыва на российскую территорию в Суджанском районе Курской области. По данным канала, украинские военные разделились на малые группы и рассредоточились в посадках Шосткинского района Сумской области. Российские войска, в свою очередь, бьют по ним с помощью артиллерии и авиации.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами