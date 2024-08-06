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Суд признал законным арест экс-главы департамента культуры Кибовского

Суд оставил под стражей экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Московский городской суд оставил под стражей бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Замоскворецкий суд столицы в середине июля отправил его в СИЗО до 16 сентября.

Чиновника задержали 17 июля. Он проходит фигурантом дела о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере. По этой статье должностным лицам грозит наказание в виде лишения возможности занимать определенные должности на срок до 15 лет или лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

За свою карьеру Кибовский поработал в Министерстве культуры, в правительстве России. В июне 2008 года он возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, откуда позже перешел на пост руководителя департамента культурного наследия Москвы.

В столичном департаменте Кибовский работал с ноября 2010 года. Сначала он руководил городским департаментом культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял городской департамент культуры.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина.

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