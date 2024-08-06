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Прокурор уволился после того, как был пойман при попытке встретиться с 13-летним мальчиком

Охотники за педофилами поймали прокурора, пришедшего на встречу со школьником

В США охотники за педофилами поймали прокурора, пришедшего на встречу со школьником. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел вечером 8 июля на парковке магазина Target в Маунт-Верноне. Участники движения «Отцы против хищников» подошли к мужчине, который явно кого-то ждал, и спросили, не Маркус ли он. Услышав вопрос, тот пустился в бегство, но один из активистов обхватил мужчину за шею, чтобы не дать ему скрыться.

На видео заметно, что пострадавший с трудом дышит и пытается вырваться, пока один из нападавших допрашивает его. Он предположил, что Кемп-Нил хотел отвести мальчика, с которым ранее договорился о встрече в интернете, выпить молочный коктейль, но тот отверг это предположение.

Через четыре дня 30-летний мужчина, попавший под атаку активистов, уволился из окружной прокуратуры Бронкса.

«Уильям Кемп-Нил работал здесь в качестве помощника прокурора с 28 июня 2020 года по 17 июля 2024 года», — заявил окружной прокурор Дарсел Кларк.

С бывшим помощником прокурора журналистам связаться не удалось. Известно, что на своем посту Кемп-Нил занимался в основном делами, связанными с домогательствами и нападениями на детей. К настоящему времени полиция не предъявила ему никаких обвинений.

Ранее в Воронеже местные жители избили мужчину, посчитав его педофилом.

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