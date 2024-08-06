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Погибший на западе Москвы мужчина, предварительно, совершил суицид

СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины при взрыве на западе Москвы

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Телеграм-канал «SHOT»

Погибший на западе Москвы мужчина, по предварительной версии, совершил суицид. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.

«Возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на улице Артамонова. По предварительной версии, он совершил суицид», — говорится в публикации.

В настоящее время следователи и криминалисты СК Москвы осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Telegram-канал SHOT сообщил, что житель пятиэтажного дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково совершил самоподрыв в квартире. До этого появилась информация, что в жилом доме в Москве произошел взрыв газа.

Предположительно, житель столицы взорвал гранату в квартире, находящейся на пятом этаже. Врачам не удалось его спасти.

В МЧС назвали недостоверными данные о взрыве бытового газа в доме на западе Москвы.

В пресс-службе компании «Мосгаз» сообщили, что сетевой газ не является причиной ЧП. Специальная лаборатория проверила дом на наличие сетевого газа и продуктов сгорания. Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено.

Ранее в здании в Апшеронске произошел взрыв газа.

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