Поток трудовых мигрантов в Россию из страны СНГ резко сократился

Граждане Азербайджана стали реже выезжать в Россию на заработки. Об этом сообщила замминистра труда, миграции и занятости населения страны Шахноза Нодири во время пресс-конференции, передает ТАСС.

Она отметила, что в первом полугодии 2024 года число мигрантов, отправившихся в Россию, составило 392 805 человек. В 2023 году за аналогичный период этот показатель составлял 467 247 человек, то есть поток сократился на 15%.

По информации министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулноры Хасанзоды, большинство трудовых мигрантов (386 987 человек или 98,52% от общего числа) направились в РФ. При этом, отмечает ТАСС, из России за первое полугодие 2024 года были выдворены 17 134 человека. Это значительно больше, чем за весь прошлый год (11 тыс. человек).

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев назвал Международную организацию по миграции (МОМ) виновником массового завоза мигрантов в Россию. По его мнению, ее спонсором выступает Великобритания, а представители продвигают «разрушительные идеи».

В России ранее назвали шантажом реакцию Киргизии на меры против мигрантов.