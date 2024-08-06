Троих хулиганов отправили в колонию после нападения на прохожего в Москве

В Москве осудили троих молодых людей, которые напали на прохожего с аэрозольным баллоном и травматическим пистолетом. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В ходе разбирательства было установлено, что в ночь на 17 января текущего года трое молодых людей во время перемещения по городу на автомобиле из хулиганских побуждений набросились на прохожего, стоящего на остановке на улице Маршала Василевского. Во время нападения злоумышленники применили аэрозольный баллон и травматический пистолет. Кроме того, один из них снимал происходящее на камеру. После содеянного преступники скрылись на машине.

Суд признал нападавших виновными в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о хулиганстве, совершенном с применением насилия и оружия по предварительному сговору. Одного из фигурантов приговорили к двум с половиной годам, а двух других — к трем годам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима.

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