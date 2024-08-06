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В Херсонской области осудили россиянина за участие в запрещенной организации

В Геническе осудили россиянина на 3,5 года за участие в запрещенной организации

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РИА Новости

Суд Херсонской области вынес приговор участнику незаконного вооруженного формирования в виде лишения свободы сроком в три года и шесть месяцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Херсонской области.

«Геническим районным судом вынесен приговор <...> в отношении гражданина РФ Аблязова Наримана Рустемовича, причастного к совершению преступления по ч. 2 ст. 208 УК РФ», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина с 2015 года принимал активное участие в деятельности функционировавшего на территории Украины «Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана». Целями организации является продовольственная и энергетическая блокада Крыма, а также борьба за возвращение полуострова Украине.

До этого в Крыму суд заочно вынес приговор мужчине по уголовному делу о государственной измене.

Установлено, что в феврале 2022 года подсудимый, пройдя обучение, вступил в специальное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил военную форму и огнестрельное оружие. Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы.

Ранее суд приговорил к 18 годам диверсанта, подорвавшего газопровод в Крыму.

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