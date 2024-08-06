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Россиянин месяц подворовывал в квартире у знакомой, пока делал ремонт

Житель Орла украл из квартиры знакомой, где делал ремонт, полмиллиона рублей

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Shutterstock

Житель Орла подворовывал в квартире знакомой, у которой делал ремонт. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным СМИ, в полицию обратилась женщина с заявлением о краже из квартиры 500 тысяч рублей. Правоохранители осмотрели место преступления и не обнаружили следов взлома. Тогда оперативники спросили у потерпевшей, с кем она общалась в последнее время и кого пускала домой. Выяснилось, что знакомый орловчанки на протяжении месяца делал у нее ремонт.

При опросе мужчина 1982 рождения сознался, что именно он похитил сбережения женщины. Строитель рассказал, что обратил внимание, где его приятельница хранила деньги и понемногу забирал из тайника средства себе. По словам фигуранта, украденное он потратил на развлечения.

Ранее в Биробиджане юноша прокрался в дом местной жительницы и обокрал ее, пока она спала.

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