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Рухнувшее межэтажное перекрытие в подъезде едва не прибило россиянку

В Выборге женщина чудом осталась жива после обрушения перекрытия в подъезде

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Телеграм-канал «‎Vyborg Go»‎

В подъезде одного из домов в Центральном районе Выборга обрушилось перекрытие между этажами. Об этом сообщает Telegram-канал VyborgGo со ссылкой на местную жительницу.

Инцидент произошел в старом доме, расположенном на улице Водной Заставы. По словам квартиросъемщицы, за несколько секунд до ЧП в этом месте проходила ее соседка, которая чудом уцелела.

Женщина отметила, что обрушение произошло из-за течи в потолке, о которой она неоднократно оставляла заявки в компанию, обслуживающую дом, а также в жилищный комитет и городскую администрацию.

«Обрушение произошло не мгновенно, накапливалось это годами. <...> Это вообще историческая часть города, толпы туристов ходят, фотографируют дома, а внутрянка, вот пожалуйста», — посетовала жительница дома.

До этого в Кемерове жительница двухэтажного дома упала вместе с обрушившимся под ней балконом.

Ранее в центре Москвы девушке на голову упал кусок балкона.

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