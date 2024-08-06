Самолет пропал в Приморском крае

Частный легкомоторный самолет Bristell RGRA-5500G пропал с радаров в Приморском крае. Дальневосточная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, сообщается в ее Telegram-канале.

По предварительным данным, около 15:11 по местному времени в районе горы Лысая приблизительно в 30 км от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с воздушным судном, которое следовало по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия в Приморском крае.

На борту самолета находились два человека. Организованы поисково-спасательные мероприятия.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ведомство даст оценку соблюдению требований при подготовке судна к вылету.

28 июля сообщалось, что легкомоторный самолет упал в районе населенного пункта Красный Курган в Карачаево-Черкесии.

Ранее самолет Ан-2 жестко сел в Забайкалье.