Международный аэропорт в столице Бангладеш возобновил работу

Международный аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке возобновил работу после закрытия на фоне массовых протестов в Бангладеш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационную службу воздушной гавани.

«Сейчас международные рейсы в порядке. Большинство отправляются вовремя. Некоторые рейсы могут задерживаться, и некоторые авиакомпании отменили свои рейсы», — сообщили в аэропорту.

Представители авиагавани добавили, что на текущий момент внутренние рейсы осуществляются с задержками. Также была отменена часть рейсов.

5 августа работа аэропорта была приостановлена. Директор авиагавани Камрул Ислам объяснил решение большим наплывом людей из-за новости о вылете из страны премьер-министра Шейх Хасины.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов, вызванных квотами на трудоустройство, и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что спорные квоты были отменены. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее посольство РФ призвало россиян покинуть Бангладеш.