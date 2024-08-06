«Бегите, там стреляют»: жительница Екатеринбурга рассказала о панике в аэропорту Кольцово

Панику в аэропорту Кольцово вызвал хлопок на эскалаторе, после которого кто-то из пассажиров крикнул, что началась стрельба. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница Екатеринбурга Елена, которая вместе с мужем в момент ЧП находилась в воздушной гавани.

«Мы с супругом только прилетели из Дубая. Он пошел забирать машину со стоянки, а я стояла с вещами и ждала его перед выходом из аэропорта. Все было спокойно, но в какой-то момент с разных сторон побежали туристы, семьи с детьми — может человек десять. Кто-то спросил у выбежавших, что случилось, и одна девушка крикнула: «Бегите, там стреляют». Соображать некогда было, что делать, и я тоже выскочила на улицу вместе с толпой. На выходе давки никакой не было, потому что люди, видимо, основную давку создали с места, откуда бежали. Люди были в панике. Видно было, что стресс сильный, потому что все разбегались в разные стороны. Я побежала к парковочным местам, где встречают прилетевших, и там уже позвонила мужу, сказала, чтобы быстрей подъезжал, потому что здесь вроде как стрельба», — сказала Елена.

Позже она узнала от выбегавших, что паника среди пассажиров началась во время спуска с эскалатора: кто-то услышал хлопок и закричал про стрельбу.

«Люди сказали, что бежали со второго этажа с эскалатора. Мне сначала с их слов показалось, что это произошло в зоне досмотра в зоне вылета. Я спросила у семьи, которая стояла рядом, слышали ли они стрельбу или что это было? Они сказали, что был какой-то хлопок на эскалаторе, кто-то повалился, и потом уже кто-то крикнул, что стреляют. Про бомбу слова вообще нигде не слышала, а в некоторых СМИ уже и это пишут. А вот что стреляют, мне и семья передала, что кто-то там крикнул, и лично я слышала. Это было уже на выходе из международного терминала аэропорта», — пояснила Елена.

Она добавила, что, несмотря на ЧП, аэропорт работу не прерывал, принимал и отправлял рейсы в штатном режиме.

«В штатном режиме сообщались вылеты и прилеты, в зоне регистрации внутренних рейсов ходили люди, там никакой паники, давки не было. Со стороны прилета международных рейсов я видела, что также стоят люди и ожидают совершенно спокойно. Эти наблюдения были уже буквально через минуту после того, как мы выбежали», — заключила Елена.

Утром 6 августа некоторые СМИ написали со ссылкой на очевидцев, что в «Кольцово» были слышны хлопки, затем один из пассажиров якобы закричал о стрельбе, из-за чего началась паника. В пресс-службе аэропорта сообщения о стрельбе не подтвердили.

«В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля. Два человека при этом упали и получили травмы, им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта», — говорится в релизе воздушной гавани.

В пресс-службе пояснили, что это произошло из-за отклонения авиаперевозчиков от расписания: аэропорт практически в одно время принимал сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.

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