Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как предотвратить слежку через Android

IT -эксперт Калинин: есть способы уберечься от слежки через Android

close
100%
Depositphotos

Чтобы обезопасить себя от слежки через гаджеты на операционной системе Android, нужно с осторожностью относиться к скачиванию новых приложений. Для этого можно использовать только официальные магазины и сайты разработчиков, подчеркнул сотрудник компании «Лаборатория Касперского» Дмитрий Калинин.

Так в беседе с 360.ru эксперт отреагировал на то, что компания выявила троян LianSpy, шпионящий за владельцами Android в России несколько лет. По мнению специалиста, целью злоумышленников были сообщения, звонки, контакты и другие данные.

«Важно понимать, что LianSpy нацелен на конкретных пользователей, то есть это не массовая киберугроза», — объяснил Калинин.

Он подчеркнул важность соблюдения правил осторожности при скачивании приложений, а также порекомендовал регулярно обновлять ОС на смартфоне, все установленные приложения и применять антивирусную защиту.

Напомним, по информации «Лаборатории Касперского», шпионаж за россиянами мог начаться с середины 2021 года, обнаружить вредоносное ПО было сложно, так как злоумышленники тщательно скрывали свои действия. Выявлено более 10 целей, однако кто именно стал жертвами атак, неизвестно.

Ранее был назван надежный способ, который защитит телефон от вирусов-шпионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами