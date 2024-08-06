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Уточнена причина взрыва в доме на западе Москвы

В МЧС назвали недостоверными данные о взрыве газа в доме на западе Москвы

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Павел Лисицын/РИА Новости

В МЧС назвали недостоверными данные о взрыве бытового газа в доме на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в квартире на пятом этаже дома, расположенного на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково, произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека.

В МЧС уточнили, что ЧП произошло по адресу улица Артамонова, дом 7, корпус 2.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений в квартире жилого дома произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения», — говорится в сообщении.

Дом не пострадал, обнаружено небольшое повреждение остекления в комнате, признаков пожара нет. В ведомстве подтвердили, что пострадали два человека, одного из них спасти не удалось.

Telegram-канал 112 пишет, предварительно, в руке мужчины взорвалась граната.

В пресс-службе компании «Мосгаз» сообщили ТАСС, что сетевой газ не является причиной ЧП. Специальная лаборатория проверила дом на наличие сетевого газа и продуктов сгорания. Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено.

Ранее в Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию после обрушения дома из-за бытового газа.

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