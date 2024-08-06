Стало известно, помогает ли солнце восполнить дефицит витамина D

Солнце не поможет восполнить дефицит витамина D, рассказал Pravda.Ru клинический нутрициолог, автор обучающих курсов о нутрициологии и биохимических свойствах витаминов Максим Обухов.

По его словам, солнечные лучи должны падать под определенным углом, чтобы витамин синтезировался в нормальном объеме. Помимо этого, для его усвоения нужна качественная работа печени и желчного пузыря.

«Для того, чтобы витамин D начал осуществлять все свои функции, в организме должны пройти несколько метаболических процессов: в коже, в печени и почках. Все эти процессы протекают под действием ряда ферментов, некоторые из которых являются железозависимыми. Как мы знаем, железодефицит у нас входит в топ-5 самых распространенных дефицитов вообще всего мира», — отметил Обухов.

Диетолог, сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании Кэтрин Коллинз до этого рассказала, что лучшими источниками витамина D выступают мясо, яйца, рыба и подсушенные под солнцем грибы. Она добавила, что также хорошо этот пищевой компонент усваивается из обогащенных сухих завтраков, хлеба и некоторых детских йогуртов.

Ранее был назван витамин, дефицит которого в 11 раз повышает риск развития депрессии.