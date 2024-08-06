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Названа причина всплеска лихорадки Западного Нила в России

Mash: причиной всплеска лихорадки Западного Нила в России стали бакланы и чайки

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Shutterstock

Бакланы и чайки стали причиной заражения лихорадкой Западного Нила в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россияне заразились этой инфекцией от обычных комаров, а они — от водоплавающих птиц, то есть от бакланов и чаек, пишет Mash, ссылаясь на врачей.

Канал отмечает, что в Казани люди заболели после отдыха в лесу и на даче, где их искусали комары.

Последний раз лихорадка, напомнил Mash, приходила в Россию в конце прошлого года, тогда случаи регистрировали в Костроме, Пензе, Иваново, Ингушетии, Башкортостане, Марий-Эл и в других регионах.

5 августа Роспотребнадзор сообщал, что пять новых случаев лихорадки Западного Нила зафиксировали в Татарстане. Таким образом общее число заболевших в республике увеличилось до 14.

Кроме того, заболевание обнаружили у жителей Астрахани, Приволжского и Икрянинского районов.

Вирус-возбудитель лихорадки Западного Нила чаще всего обнаруживают в Центральной России и Поволжье. В тяжелой форме она может привести к развитию опасных для жизни состояний, таких как энцефалит, менингит или полиомиелит Западного Нила. Особенно подвержены риску дети и пожилые люди.

Ранее врач рассказала, как распознать заражение лихорадкой Западного Нила.

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