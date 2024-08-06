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Путин поручил разработать проект для продвижения традиционных ценностей России за рубежом

Путин поручил сформировать федпроект «Россия в мире»

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать федеральный проект «Россия в мире», который будет направлен на продвижение традиционных российских ценностей за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил включить проведение олимпиад и конкурсов для привлечения иностранцев. Также необходимо увеличить объем совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов. Глава государства отметил, что нужно проводить международные фестивали и мероприятия, включая Всемирный фестиваль молодежи.

До этого Путин поручил обеспечить проведение Всемирного фестиваля молодежи в стране раз в шесть лет. Кроме того, глава государства распорядился создать международную ассоциацию детских организаций.

Также Владимир Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников спецоперации на Украине к воспитательной работе с детьми и молодежью во всех регионах РФ.

Ранее Путин наградил главу администрации территории «Сириус» за проведение фестиваля молодежи.

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