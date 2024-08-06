Пострадавших при крушении поезда под Волгоградом оставили в больницах

Пятеро пострадавших в результате схода вагонов поезда с рельсов после столкновения с грузовиком в Волгоградской области остаются в больницах, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве РФ, пишет ТАСС.

«В больницах проходят стационарное лечение пятеро пострадавших в Волгоградской области. Двое пострадавших — в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное», — говорится в сообщении.

ЧП на железной дороге в Волгоградской области произошло днем 29 июля. Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, частично сошел с рельсов в районе Котельниково. Причиной послужило его столкновение с выехавшим на переезд грузовиком, водитель которого получил тяжелые травмы.

Уже через два дня в Минздраве сообщили, что часть пострадавших в ДТП уже прошли стационарное лечение.

В свою очередь, сотрудникам ОАО «РЖД» пришлось заменить 300 метров железнодорожных путей и 250 метров контактной сети.

Ранее стала известна личность водителя «КамАЗа», столкнувшегося с поездом.