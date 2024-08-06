В Москве задержали итальянца за запуск квадрокоптера в центре города

Полиция задержала итальянца, запустившего дрон над Москвой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Накануне днем полицейские заметили летающий над парком «Зарядье» квадрокоптер. Они быстро вычислили оператора дрона и задержали его.

По данным Telegram-канала, нарушителем оказался 21-летний Франко Эзинель, работающий бортпроводником в авиакомпании Emirates. Иностранец пояснил, что лишь хотел снять живописные виды с высоты птичьего полета, а о запретах на запуск беспилотников даже не подозревал.

Квадрокоптер у гражданина Италии изъяли, а на него самого составили административный материал. За нарушение правил использования воздушного пространства ему, как ожидается, выпишут крупный штраф.

Ранее в Петербурге полицейские открыли стрельбу по машине пьяного иностранца, чтобы его задержать.