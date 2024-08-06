В Москве задержали итальянца, запустившего дрон

Бортпроводника Emirates итальянца Франко Эзинеля задержали в Москве за запуск дрона в центре столицы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, днем 5 августа в небе сотрудники московской полиции заметили квадрокоптер, который несколько раз пролетел над улицей Варварка.

Они быстро нашли оператора дрона — 21-летнего гражданин Италии. Он рассказал им, что не знал о запрете на запуск дронов и лишь хотел снять живописные виды над парком «Зарядье».

В отношении него завели административное дело по статье о нарушении правил использования воздушного пространства и изъяли квадрокоптер Dji.

В мае прошлого года московские власти ввели запрет на полеты всех беспилотников, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд.

5 августа Росгвардия сообщила, что ее сотрудники задержали двух мужчин за съемку с квадрокоптера прилегающей к Автовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) территории в Санкт-Петербурге. Вместе с ними был задержан таксист, подвозивший их.

Ранее сообщалось, что запустившего дрон над Рейхстагом могут посадить.