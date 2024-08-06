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Агрессивная женщина бросалась с ножом на сотрудников магазина и попала на видео

В Новой Москве посетительница магазина бросалась с ножом на продавцов

В Новой Москве задержали вооруженную женщину, которая пыталась ударить ножом сотрудницу магазина. Об этом сообщает главное управление Росгвардии по Москве.

Накануне сигнал тревоги поступил из магазина на Дорожной улице. Администратор пояснил приехавшим силовикам, что одна из посетительниц, которая уже несколько раз пробовала украсть продукты, схватила с прилавка нож и угрожала продавцам.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, хулиганка замахнулась клинком на сотрудницу магазина, которая попыталась ее успокоить. Нападавшую задержали и передали сотрудникам полиции.

Злоумышленницей оказалась 40-летняя жительница Московской области, которая уже имела судимости. Ведется проверка.

Ранее калининградец ворвался в чужую квартиру с молотком и избил 101-летнюю женщину.

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