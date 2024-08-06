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Россиянам объяснили, почему собакам нельзя купаться в городских прудах

Кинолог Голубев: собакам нельзя купаться в городских прудах

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Shutterstock/Anna_Polyakova

Собакам не стоит позволять купаться в городских прудах, потому что в них могут обитать опасные для здоровья вирусы и бактерии. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Внутри города практически не встретишь пруд или водоем, который будет безопасен для купания собаки, особенно в жаркую погоду. В отличие от рек, вода в таких местах стоячая, при высоких температурах она может стать рассадником микроорганизмов и вирусов. Кроме того, в такие водоемы могут попадать вредные вещества с улиц, например, автомобильные жидкости или реагенты. Все это может вызвать проблемы со здоровьем», — подчеркнул эксперт.

По его словам, вода во многих водоемах, расположенных внутри городов, может не соответствовать санитарным нормам. Проблемы со здоровьем у питомца могут появиться и в случае, если он будет пить такую воду.

В прудах, где плавают утки, могут находиться цекарии — плавающие личинки червей, которые проникают под кожу и вызывают сильный зуд, дерматит и потерю волос, продолжил Голубев. Помимо этого, в воду могут попадать опасные автомобильные жидкости, реагенты и другие загрязнители.

Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин до этого говорил, что собакам можно плавать в местах, где купаются люди, однако общество пока не может «цивилизованно» относиться к такому взаимодействию с домашними животными. По его словам, пока эта проблема не решена, важно начать выделять на пляжах места, где можно отдыхать с животными.

Ранее кинолог раскрыл, почему собаки могут отказываться от еды.

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