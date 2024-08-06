Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, как они предпочитают отдыхать летом

«Сравни»: 46% россиян планируют путешествия летом

close
100%
Shutterstock

Почти половина (46%) россиян планируют отправиться в путешествие этим летом, чтобы сменить обстановку и перезагрузиться, такой план на летний отпуск стал самым популярным. Об этом РИАМО сообщили эксперты финансового маркетплейса «Сравни».

На втором месте по популярности оказался отдых за городом, за него голос отдали 26% респондентов. Еще 20% опрошенных проводят лето в городе, 6% — не берут отпуск в летние месяцы.

По данным экспертов, 46% из числа планирующих путешествия поедут на морские курорты, 26% — навестят родственников в других городах или странах, 15% — купили экскурсионные туры, 13% — пойдут в походы. За городом 47% россиян проводят на своей даче, 35% — ездят на дачу к родственникам или друзьям, 11% — выезжают на природу с палаткой или в автодоме, 7% — берут загородный дом в аренду. В городе опрошенные гуляют в парках, посещают бары, рестораны, театр, кино и так далее.

Опрос медиахолдинга Rambler&Co и «СберСпасибо» до этого показал, что более трети россиян (35%) предпочитают брать отпуск в августе, 23% — в июле, а 10% любят отдыхать в июне.

Ранее россиянам рассказали, почему выгодно планировать отпуск на осень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами