Мишустин заявил, что экономика развивается быстрее, чем прогнозировалось

Темпы развития российской экономики оказались быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова передает ТАСС.

Мишустин отметил, что прогнозы предсказывали меньшие темпы, но рост российской экономики оказался довольно внушительным. Так, за первое полугодие текущего года промышленность показала больше пяти процентов роста. Обрабатывающая промышленность и оптовая торговля также продемонстрировали высокую динамику.

«Рост идет достаточно серьезный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие», — сказал премьер.

До этого стало известно, что в 2024 году Россия вошла в топ-3 крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Самая скромная суверенная задолженность на душу населения, по последним доступным данным, у Индии с $1316, а также Индонезии с $1747. Россия замыкает тройку с показателем в $2076 на человека по итогам первых шести месяцев текущего года.

Ранее Росстат оценил рост экономики России в первом квартале.