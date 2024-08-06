На главврача центра ядерной медицины в Челябинске завели уголовное дело

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении главного врача и сотрудников одной из больниц областного центра, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год подозреваемые украли из федерального бюджета более 2,6 млн рублей, которые поступили в качестве зарплаты под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы.

Следователи провели обыски у подозреваемых дома и на рабочих местах. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения, отметили в СК.

Накануне Следственный комитет России сообщал о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя главного управления инновационного развития министерства обороны России Владимира Шестерова. Оба задержанных проходят по делу о мошенничестве. Источник уточнил, что речь идет о хищении 40 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по делу о мошенничестве при разработке Ил-76 МД-90А вынесен приговор.