В Биробиджане женщина проснулась посреди ночи и застала вора в своей спальне

В Биробиджане поймали молодого человека, который проник в дом ночью с целью кражи и разбудил хозяйку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Местная жительница обратилась в полицию и заявила, что неизвестный украл у нее мобильный телефон. Женщина рассказала, что проснулась, услышав шум открывающейся молнии рюкзака, а затем увидела в своей комнате юношу, который стоял к ней спиной. Она спросила у незнакомца, что он здесь делает, но тот не стал отвечать на вопрос владелицы телефона и скрылся.

Правоохранители установили, что к краже причастен нигде не работающий ранее судимый 18-летний житель Биробиджана. Его задержали и допросили. Как оказалось, он воспользовался тем, что хозяйка дома не закрыла калитку и входную дверь. У задержанного изъяли похищенный гаджет и вернули его законной владелице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело дело о грабеже.

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