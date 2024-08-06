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Россиян предупредили о серьезной опасности запаха сырости из подвалов

Эксперт по ЖКХ Бондарь: из-за сырости в подвалах размножаются паразиты

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Shutterstock

Из подвалов многоквартирных домов не должно доноситься неприятного запаха сырости, так как он является главным признаком опасной среды, угрожающей здоровью жителей. Сырой подвал с застоем воды – это идеальная среда для размножения паразитов и опасных микроорганизмов, предупредил в беседе с 360.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Чаще всего в сырых, затхлых подвалах много спор плесневых грибов – при их вдыхании люди сталкиваются с сильной аллергией, особенно страдают дети, пожилые люди и астматики. Испарения воздуха из подвалов поступают в квартиры через вентиляцию и щели. Жители первых этажей по этой причине дышат опасным воздухом постоянно.

«Кроме того, в сырых подвалах активно размножаются бактерии, в том числе возбудители кишечных инфекций и лептоспироза, — подчеркнул Бондарь. — А застоявшаяся вода привлекает комаров, которые могут переносить различные заболевания».

Если жильцы замечают запах из подвала, то им следует обратиться в ТСЖ или управляющую компанию – сотрудники ответственной за дом организации обязаны проверить и высушить подвальные помещения, устранить протечки и обеспечить вентиляцию подвалов.

Эксперт ЖКХ призвал не игнорировать признаки опасной среды в подвалах, так как своевременное принятие мер поможет спасти здоровье многих жильцов.

До этого специалисты рассказали, что жильцы многоквартирного дома не имеют права устраивать склад на чердаке или в подвале многоэтажки, но могут туда попасть в сопровождении ответственных лиц. Подчеркивается, что специалисты управляющей компании должны следить за эксплуатацией дома, в том числе, за безопасностью технических помещений.

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