Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Росавиации рассказали об обстановке в российском аэропорту после давки

Росавиация: аэропорт Кольцово работает в штатном режиме после давки

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Екатеринбургский аэропорт Кольцово на текущий момент работает в штатном режиме, компетентные органы разбираются в причинах давки ночью 6 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в зоне пограничного контроля кто-то из пассажиров спровоцировал панику. В результате началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля», — сообщил Кореняко.

Он добавил, что в результате произошедшего пострадали двое человек. Им оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта.

Утром 6 августа СМИ сообщили, что в Кольцово раздавались «хлопки», после которых один из пассажиров закричал о стрельбе. Это привело к панике и давке.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что сотрудники аэропорта быстро справились с ситуацией. При этом информация о стрельбе на территории Кольцово не была подтверждена.

Ранее в российском аэропорту вылет самолета задержали из-за истерики пассажирки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами