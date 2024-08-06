В Росавиации рассказали об обстановке в российском аэропорту после давки

Екатеринбургский аэропорт Кольцово на текущий момент работает в штатном режиме, компетентные органы разбираются в причинах давки ночью 6 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в зоне пограничного контроля кто-то из пассажиров спровоцировал панику. В результате началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля», — сообщил Кореняко.

Он добавил, что в результате произошедшего пострадали двое человек. Им оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта.

Утром 6 августа СМИ сообщили, что в Кольцово раздавались «хлопки», после которых один из пассажиров закричал о стрельбе. Это привело к панике и давке.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что сотрудники аэропорта быстро справились с ситуацией. При этом информация о стрельбе на территории Кольцово не была подтверждена.

Ранее в российском аэропорту вылет самолета задержали из-за истерики пассажирки.