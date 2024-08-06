В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после взрыва в доме в Нижнем Тагиле

На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, в больнице остаются в том числе трое детей. Состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценили как тяжелое.

В пресс-службе добавили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь, а также проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. Пострадали 26 человек.

В мэрии Нижнего Тагила отмечали, что поврежденный дом будет обследовать независимая специализированная организация – Архитектурно-строительный центр Центра сопровождения деятельности УрФУ. По результатам обследования проведут заседание межведомственной комиссии, на котором решат дальнейшую судьбу здания.

Ранее после взрыва в доме в Нижнем Тагиле задержали троих сотрудников газовой службы.