В сибирском городе рухнувшая остановка придавила пенсионерку

В Тюмени остановка общественного транспорта упала и придавила человека. Об этом сообщает Telegram-канал Tyumentimes со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел 5 августа в Восточном округе города.

«В связи с ремонтом труб остановку перенесли рядом с фонтаном на Тружеников Тыла, называется «Олимпийская», в сторону Монтажников. Остановка неоднократно падала, но ее ставили обратно, при этом никак не закрепляя», — рассказала внучка пострадавшей.

Женщину доставили в больницу, врачи диагностировали ей перелом ребер и позвонка. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

До этого челябинские подростки разгромили троллейбус, пытаясь украсть молотки. Один из молотков оказался привязан к пластиковой панели обивки салона, которая упала на пассажирку. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Пермском крае автобус перевернулся и съехал в кювет.