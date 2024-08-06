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В сибирском городе рухнувшая остановка придавила пенсионерку

В Тюмени остановка транспорта придавила пенсионерку, женщина в реанимации

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Телеграм-канал «Tyumentimes»

В Тюмени остановка общественного транспорта упала и придавила человека. Об этом сообщает Telegram-канал Tyumentimes со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел 5 августа в Восточном округе города.

«В связи с ремонтом труб остановку перенесли рядом с фонтаном на Тружеников Тыла, называется «Олимпийская», в сторону Монтажников. Остановка неоднократно падала, но ее ставили обратно, при этом никак не закрепляя», — рассказала внучка пострадавшей.

Женщину доставили в больницу, врачи диагностировали ей перелом ребер и позвонка. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

До этого челябинские подростки разгромили троллейбус, пытаясь украсть молотки. Один из молотков оказался привязан к пластиковой панели обивки салона, которая упала на пассажирку. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Пермском крае автобус перевернулся и съехал в кювет.

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