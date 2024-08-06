Стало известно, в какие страны уходит российская сельхозпродукция

Список стран – лидеров по объемам закупок российской сельхозпродукции возглавляет Китай, который тратит на эти цели $7,6 млрд. На втором месте – Турция с закупками на сумму $5 млрд, передает RT со ссылкой на данные Минсельхоза.

Также в рейтинге самых активных покупателей продукции сельского хозяйства из России оказались Казахстан ($3,3 млрд), Белоруссия ($2,8 млрд) и Египет ($2,5 млрд).

За прошлый год прирост поставок продукции агропромышленного комплекса в Китай превысил 52%, в Бангладеш поставки выросли более чем в пять раз. Больше стали покупать в Индии, Йемене, Египте, Индонезии и других странах. Так, к примеру, в Кению рост поставок составил 96,2%, в Мексике закупки выросли втрое, а в Танзании – более чем в четыре раза.

В целом количество стран, в которые в прошлом году поставлялась сельхозпродукция из России, превысило 150 государств, а в этом году – 160. Экспорт агропромышленного комплекса за 2024 год уже составил $20,4 млрд, причем 90% продукции поставляется в дружественные страны, отметили в министерстве.

В ведомстве до этого сообщали, что, по предварительным итогам сельхозсезона, страна стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя. В целом по продажам зерна Россия занимает третье место в мире и второе по поставкам растительного масла, добавил спикер.

Ранее стало известно, что Россия резко увеличила поставки сухой молочной продукции за рубеж.