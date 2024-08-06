ФСБ задержала в Челябинске главврача центра ядерной медицины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали главного врача Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева, а также главного бухгалтера медицинского учреждения и начальника административно-хозяйственного отдела медучреждения. Об этом сообщает Telegram-канал «74.RU».

По данным канала, силовики провели обыски в домах и на рабочих местах задержанных.

Предварительно, возбуждено уголовное дело о мошенничестве с федеральными бюджетными средствами в особо крупном размере. На данный момент известно о сумме ущерба в 3 млн рублей.

5 августа Следственный комитет России сообщал о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя главного управления инновационного развития министерства обороны России Владимира Шестерова. Оба задержанных проходят по делу о мошенничестве. Источник уточнил, что речь идет о хищении 40 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по делу о мошенничестве при разработке Ил-76 МД-90А вынесен приговор.