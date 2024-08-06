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Объяснена задержка с арестом фигуранта по делу «Патриота»

ТАСС: избрать меру пресечения задержанному Шестерову пока не позволяет здоровье

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Министерство обороны РФ

Следователи будут просить военный суд избрать меру пресечения заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову, как только позволит состояние его здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника издания, в настоящее время Шестеров находится под наблюдением врачей.

5 августа Следственный комитет России сообщил о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова. Оба задержанных проходят по делу о мошенничестве. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с другими соучастниками причастны к хищению средств, выделенных из бюджета на функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Источник сообщил, что речь идет о хищении 40 млн рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» пошли на сотрудничество со следствием.

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