Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти пенсионер четыре года насиловал подростка

«78.ru»: в Ленобласти пенсионера обвинили в насилии над подростком

close
100%
Pexels

В Кировском районе Ленинградской области пожилого мужчину задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Об этом сообщает «78.ru».

По предварительной информации, 15-летний школьник проживал в массиве Михайловский один. Он часто заходил в гости к 63-летнему пенсионеру. С 2020 года мальчик подвергался сексуальному насилию со стороны пожилого человека.

Когда о случаях насилия стало известно, школьника доставили в Кировскую больницу, где он подтвердил многочисленные факты домогательств. Правоохранители установили, что пожилой мужчина не является родителем или законным представителем юноши. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Петербурге мальчик рассказал об изнасиловании дворником в квартире мужчины. О произошедшем правоохранительные органы узнали после того, как к ним обратилась местная жительница. По словам женщины, на проспекте Наставников к ней подошел ребенок. Он заявил, что в июле текущего года малознакомый мужчина привел мальчика в свою квартиру и надругался. Проводится проверка.

Ранее школьная учительница получила четыре года тюрьмы за изнасилование подростка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами