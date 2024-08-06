В Ленобласти пенсионер четыре года насиловал подростка

В Кировском районе Ленинградской области пожилого мужчину задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Об этом сообщает «78.ru».

По предварительной информации, 15-летний школьник проживал в массиве Михайловский один. Он часто заходил в гости к 63-летнему пенсионеру. С 2020 года мальчик подвергался сексуальному насилию со стороны пожилого человека.

Когда о случаях насилия стало известно, школьника доставили в Кировскую больницу, где он подтвердил многочисленные факты домогательств. Правоохранители установили, что пожилой мужчина не является родителем или законным представителем юноши. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Петербурге мальчик рассказал об изнасиловании дворником в квартире мужчины. О произошедшем правоохранительные органы узнали после того, как к ним обратилась местная жительница. По словам женщины, на проспекте Наставников к ней подошел ребенок. Он заявил, что в июле текущего года малознакомый мужчина привел мальчика в свою квартиру и надругался. Проводится проверка.

Ранее школьная учительница получила четыре года тюрьмы за изнасилование подростка.