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Самолет российской авиакомпании два часа кружил над Тюменью из-за поломки двигателя

Самолет компании «Ямал» 2,5 часа кружил над Тюменью с неисправным двигателем

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Shutterstock

Экипаж самолета авиакомпании «Ямал» принял решение остановить полет из-за неисправности в двигателе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 5 августа на борту Airbus-320, который следовал из тюменского аэропорта Рощино в Сочи. Через три минуты после поднятия в воздух пилоты доложили, что один из двигателей работает некорректно, и добавили, что возвращаются в аэропорт вылета.

Два с половиной часа самолет находился в воздухе и кружил над городом, чтобы выработать топливо, после чего в штатном режиме совершил посадку в Тюмени.

До этого у летевшего из Челябинска в Москву самолета в небе треснуло стекло. Экипаж не подавал сигнал бедствия, и через несколько часов после отправления авиасудно благополучно приземлилось в Шереметьево.

Ранее самолет, следовавший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в Магадане из-за больного пассажира на борту.

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