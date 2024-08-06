Специалист объяснила, как ухаживать за наращенными волосами на отдыхе

На отдыхе важно ухаживать за наращенными волосами, чтобы сохранить их объем и красоту. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по наращиванию волос Наталья Репина.

«Прежде чем заниматься серфингом, подводным плаванием или просто кататься на банане, нужно обязательно фиксировать волосы по длине любым привычным способом: будь то пучок, косичка или хвост. Иначе они сильно спутаются и справиться с проблемой, не повредив пряди, будет очень сложно», — подчеркнула эксперт.

Помимо этого, она советует сразу сушить влажные волосы, чтобы капсулы, ленты или косы, на которые производилось наращивание, не разбухли и не съехали с волос. Еще одно важное правило — регулярно смывать соль с волос и обильно питать их по длине масками, добавила Репина.

Свадебный визажист и стилист по прическам Ирина Белякова до этого говорила, что непослушные волнистые и пушистые волосы требуют правильного ухода, это позволит облегчить укладку и избежать электризации. Так, она рекомендует использовать специальные шампуни, которые созданы специально для такого типа волос. В их составе должны быть питательные масла, которые укрепят и защитят локоны.

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