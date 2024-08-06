Жителя Новосибирской области посадили на пять лет за ложный донос на знакомого

Жителя Новосибирской области осудили за заведомо ложный донос на знакомого с искусственным созданием доказательств обвинения. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

По версии следствия, Петр Ременных решил подставить и привлечь к уголовной ответственности знакомого, с которым у него имелись неразрешенные финансовые споры. С этой целью мужчина собрал личную информацию о жертве, купил планшет и сим-карту, оформив ее на имя потрепавшего, а затем создал фейковый аккаунт в Telegram.

Ременных делал оскорбляющие память защитников Отечества публикации с этого аккаунта, находясь неподалеку от места проживания своего врага. В постах, сделанных от его имени, он также унижал честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, призывал к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, занимался публичным оправданием терроризма.

Затем приятель Ременных спрятал планшет в доме его оппонента, позже гаджет обнаружили в этом месте сотрудники ФСБ. Тем не менее причастность обвиняемого к преступлению была установлена, и суд назначил ему наказание в виде лишения свободы. В колонии общего режима Ременных проведет пять лет, кроме того, ему запретили публиковать что-либо в соцсетях в течение двух с половиной лет.

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