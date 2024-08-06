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Трех боевиков задержали в Дагестане

Трех боевиков, подозреваемых в причастности к терактам, задержали в Дагестане

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Евгений Биятов/РИА Новости

Троих боевиков, которые могли быть причастны к произошедшим 27 июня терактам в Махачкале и Дербенте, задержали в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, двум задержанным по 18 лет, третьему — 16, они состояли в международной террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России) и пропагандировали ее идеологию. Следствие выяснило, что молодые люди участвовали в планировании атаки на Свято-Успенский Кафедральный собор Махачкалы.

В настоящее время все трое задержаны. Возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном обороте оружия.

23 июня в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляв их из автоматов.

Одновременно с этим боевики открыли стрельбу в Махачкале. В составе махачкалинской группировки были сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Они обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина и находящуюся неподалеку синагогу. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Ранее в Каспийске задержали трех человек, готовивших нападение на церковь.

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Теракт в Дагестане
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