В Ноябрьске трехлетний ребенок попал в реанимацию, выпив жидкость для розжига

Медики Ноябрьской центральной городской больницы спасли ребенка, который отравился жидкостью для розжига. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Трехлетний ребенок был доставлен в отделение реанимации больницы с отравлением. По словам родителей, он случайно выпил жидкость для розжига. Семья заметила, что состояние ребенка ухудшилось, и немедленно обратилась в медицинское учреждение.

Пострадавшему оказали необходимую помощь, после стабилизации состояния маленький пациент был выписан домой.

До этого сообщалось, что в Воронеже маленький ребенок попал в больницу с алкогольным отравлением. Четырехлетний мальчик был доставлен в детскую больницу с признаками отравления, медики установили, что у ребенка алкогольная интоксикация. Выяснилось, что ребенка напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка. Пострадавший некоторое время находился под наблюдением врачей, родители отказались от госпитализации и забрали его домой.

Ранее двое детей выпили самодельный алкогольный коктейль и впали в кому в Казани.