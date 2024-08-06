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В российском аэропорту вылет самолета задержали из-за истерики пассажирки

Женщину накажут за истерику, случившуюся перед посадкой в самолет в Толмачево

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В аэропорту Толмачёво у пассажирки случилась истерика, из-за которой задержали вылет самолета. Об инциденте сообщил Telegram-канал «АСТ-54 blaск».

Сегодня утром рейс авиакомпании «Россия» вылетел из Новосибирска в Красноярск с задержкой почти на час. По словам очевидцев, одной из пассажирок понадобилась медицинская помощь после того, как ей стало тесно в перронном автобусе.

К самолету подъехала скорая, которая забрала женщину, свидетелей произошедшего опросили полицейские.

Позже стало известно, что правоохранители составили административный протокол в отношении 38-летней уроженки Красноярска из-за жалоб пассажиров на ее поведение. Как уточняется, женщину накажут за мелкое хулиганство.

Ранее в Шереметьево задержали рейс на Кубу на 14 часов из-за выпившей для смелости дебоширки.

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